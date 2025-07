Infortunio Musiala anche Bisseck mostra vicinanza al proprio connazionale | il messaggio social del difensore dell’Inter – FOTO

L’infortunio di Musiala durante il Mondiale per club ha scosso il mondo del calcio, ma tra i messaggi di vicinanza spicca quello di Bisseck, difensore dell’Inter e connazionale del talento tedesco. Un gesto che dimostra come lo spirito di squadra vada oltre i campi di gioco, unendo atleti di diverse nazionalità in un abbraccio solidale. La solidarietà tra calciatori si rivela ancora una volta un elemento fondamentale nel mondo dello sport.

Infortunio Musiala, anche Bisseck mostra vicinanza al proprio compagno di nazionale: il messaggio social del difensore dell'Inter – FOTO. La sfida dei Quarti di Finale del Mondiale per Club tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco si è trasformata in un incubo per Jamal Musiala. Il talento classe 2003, tra i punti fermi del club bavarese e della nazionale tedesca, ha riportato un gravissimo infortunio alla caviglia in seguito a uno scontro fortuito ma violento con Gianluigi Donnarumma. L'esito è stato impietoso: lussazione alla caviglia e frattura del perone, come riportato dai media tedeschi, tra cui la BILD, che parla di uno stop di 4-5 mesi.

