Ndoye Juventus | si complicano i piani per l’esterno del Bologna Un’altra big italiana pensa a lui ma… Ultimi sviluppi che interessano anche ai bianconeri

Noye Juventus si complica: un’altra grande squadra italiana ha messo gli occhi su di lui, aprendo nuovi scenari nel mercato degli esterni. La corsa all’ala del Bologna svela un intreccio di strategie che coinvolgono anche i bianconeri e l’Inter, la cui situazione contrattuale di Dumfries apre a colpi di scena. Il futuro dei top club italiani potrebbe cambiare rapidamente, e tutti gli ultimi aggiornamenti sono pronti a rivoluzionare le strategie di mercato.

Ndoye Juventus: c'è una novità nella corsa all'esterno del Bologna. Un'altra big italiana sta pensando a lui, tutti gli ultimissimi aggiornamenti. Il futuro della fascia destra dell'Inter è appeso a un filo, o meglio, a una clausola. La situazione contrattuale di Denzel Dumfries tiene in allerta la dirigenza nerazzurra, che nel frattempo si guarda intorno e valuta le alternative per non farsi trovare impreparata. Se il potente esterno olandese dovesse partire, il nome in cima alla lista dei desideri è un vecchio pallino del mercato interista: Dan Ndoye del Bologna, che piace anche al calciomercato Juventus.