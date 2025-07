Inzaghi saccheggia la Serie A due attaccanti per l’Al Hilal

Dopo la bruciante eliminazione ai quarti di finale del Mondiale per club, Simone Inzaghi e l’Al Hilal sono già al lavoro sul mercato. Il club arabo punta ancora una volta alla Serie A, saccheggiando due attaccanti nel tentativo di rafforzare la rosa e tornare protagonista. Una mossa strategica che potrebbe scuotere il panorama calcistico internazionale: ecco tutte le ultime novità e le potenziali conseguenze di questa operazione.

Le ultimissime sul mercato del club arabo, pronto a pescare ancora una volta dal campionato italiano: il punto della situazione Brucia parecchio l'eliminazione per mano del Fluminense. Simone Inzaghi e l'Al Hilal si stanno ancora leccando le ferite dopo il ko contro i brasiliani, ai quarti di finale del Mondiale per club. (LaPresse) – Calciomercato.it Gli arabi, dopo aver eliminato il Manchester City, sognavano davvero in grande, ma Thiago Silva e compagni hanno compiuto l'ennesimo miracolo. Ora, per l'Al Hilal, ci sarà il calciomercato con cui consolarsi: le prossime ore saranno quelle dell'ufficialità di Theo Hernandez, con il Milan che incasserà una cifra vicina ai 30 milioni di euro.