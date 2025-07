calcio femminile riscatto della svizzera e islanda sconfitta nel gruppo a degli europei 2025

Il calcio femminile svizzero fa il suo grande ritorno, riscattandosi con coraggio e determinazione. Dopo una difficile battuta d’arresto iniziale contro la Norvegia, le ragazze di Pia Sundhage hanno saputo risalire la china superando l’Islanda 2-0 allo Stadio Wankdorf di Berna. Un passo importante nel cammino verso i quarti di finale degli Europei 2025, che dimostra come il team abbia ancora molto da dire. La strada è aperta per un futuro brillante!

Il riscatto c'è stato. La Svizzera era in cerca di rivincite nel Gruppo A degli Europei 2025 di calcio femminile. Dopo la sconfitta all'esordio (1-2) contro la Norvegia, le elvetiche sono scese in campo allo Stadio Wankdorf di Berna per conquistare i tre punti contro l'Islanda e rimettersi in corsa per la qualificazione ai quarti di finale. Missione compiuta per le ragazze allenate dalla svedese Pia Mariane Sundhage, capaci di imporsi 2-0, sbloccando il risultato nell'ultimo quarto di partita, in una prima frazione in cui alle rossocrociate è stata annullato un gol di Svenja Folmli per fallo in attacco al 29?.