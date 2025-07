Trump ' vicini a accordo per Gaza forse in settimana'

Le tensioni a Gaza potrebbero presto trovare una via d'uscita: Donald Trump si dice ottimista, affermando che ci sono "buone chance" di un accordo con Hamas entro questa settimana. Con la visita di Netanyahu alla Casa Bianca alle porte, il clima sembra favorevole a un possibile passo verso la pace. Resta da vedere se le speranze si trasformeranno in realtĂ , aprendo un nuovo capitolo nel conflitto mediorientale.

Penso che siamo vicino a un accordo per Gaza. Potremmo avere un'intesa in settimana. Lo afferma Donald Trump. Ci sono "buone chance" di raggiungere un accordo con Hamas "questa settimana". Ha detto Donald Trump alla vigilia della visita del premier israeliano Benyamin Netanyahu alla Casa Bianca.

"Houthi arresi? In realtà per Trump quell'operazione militare costava troppo, così ha scaricato Israele e trovato l'accordo" - Roma, 13 maggio 2025 - La conclusione della campagna militare statunitense contro gli Houthi ha sorpreso molti, con Donald Trump che annuncia la resa dei ribelli yemeniti.

