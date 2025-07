Nicolussi Caviglia via dal Venezia | c’è la fila per l’ex Juventus dove potrebbe giocare l’anno prossimo il talentuoso centrocampista

L'estate si fa intensa nel mondo del calcio, e il futuro di Nicolussi Caviglia si infiamma con molteplici ipotesi. L'ex Juventus, ora al Venezia, sta attirando l'attenzione di diversi club pronti a scommettere sul suo talento. La sua prossima destinazione potrebbe rivoluzionare il suo percorso professionale e accendere nuovi entusiasmi tra i tifosi. Ma dove potrebbe giocare nell’anno prossimo? Restate sintonizzati per scoprirlo.

Nicolussi Caviglia lascia il Venezia? C’è la fila per l’ex giocatore della Juventus, dove potrebbe giocare nella prossima stagione. L’avventura di Hans Nicolussi Caviglia con la maglia del Venezia sembra essere giunta ai titoli di coda. Secondo quanto riportato da Il Gazzettino, la separazione tra il club lagunare e il talentuoso regista è ormai solo questione di tempo e di dettagli economici. Il trasferimento non è ancora stato formalizzato, ma la società veneta dà l’addio per così certo da aver già individuato il suo erede in mezzo al campo. L’addio al Venezia è a un passo, si punta su Bohinen. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com