Frattesi Juve | decisione presa per il centrocampista! Ecco quale sarà la sua squadra nella prossima stagione rivelazione sul suo futuro

Davide Frattesi ha scelto di rimanere all'Inter, segnando una svolta decisiva nel mercato estivo. Dopo settimane di speculazioni e rumors di cessioni, il centrocampista della Nazionale ha deciso di credere nel nuovo progetto tecnico nerazzurro, rafforzando le ambizioni di squadra. Questa scelta cambierà le strategie di mercato e il volto del centrocampo dell’Inter nella prossima stagione, aprendo un nuovo capitolo di entusiasmo e sfide.

Frattesi Juve: scelta fatta! Dove giocherĂ il centrocampista nella prossima stagione, rivelazione sul suo futuro. Un colpo di scena che cambia le strategie del centrocampo dell’ Inter. Dopo settimane di voci di mercato che lo vedevano in partenza, Davide Frattesi non si muoverĂ da Milano. Il dinamico centrocampista della Nazionale ha deciso di restare in nerazzurro, convinto dal nuovo progetto tecnico e determinato a rilanciarsi dopo un’annata complicata. A svelare questo importante retroscena è l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio. Il ruolo chiave di Chivu: Frattesi al centro del progetto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Frattesi Juve: decisione presa per il centrocampista! Ecco quale sarĂ la sua squadra nella prossima stagione, rivelazione sul suo futuro

In questa notizia si parla di: frattesi - juve - centrocampista - prossima

Frattesi Juve: tornano le voci su un possibile passaggio in bianconero. Concorrenza folta, arriverà a Torino se… Annuncio importante - Tornano a farsi sentire le voci su un possibile approdo di Davide Frattesi alla Juventus. Il centrocampista dell'Inter potrebbe lasciare Milano, ma la concorrenza per il suo cartellino è agguerrita.

#Frattesi-#Juventus, pista ancora viva: i bianconeri monitorano il centrocampista! La rivelazione: operazione davvero complicata con l’#Inter. Cosa filtra Vai su X

La #Juventus cerca un nuovo centrocampista di livello Secondo Sky il primo nome sulla lista dei bianconeri è #Ederson dell’Atalanta, non tramontano però le ipotesi Frattesi (Inter) e Tonali (Newcastle) L’ARTICOLO DI JUVENTUSNEWS24.COM LO TR Vai su Facebook

La Juve vuole fare un colpo a centrocampo; Quote Frattesi Roma e Juve: addio in vista per il centrocampista?; Scambio assurdo tra Inter e Juve: coinvolto un Big della Nazionale.

Frattesi si opera di ernia inguinale: quanto resterà fermo e quando potrà tornare in campo - L'Inter perderà Frattesi per tutta la preparazione estiva: il giocatore ha scelto di operarsi di ernia inguinale per risolvere un problema che lo tormenta ... Si legge su fanpage.it

Frattesi Inter, nessuna offerta concreta: ecco come Chivu lo ha convinto a restare a Milano! L’intenzione del centrocampista è chiara - Ecco l’intenzione del centrocampista italiano Davide Frattesi non si muoverà dal calciomercato Inter, almen ... Lo riporta informazione.it