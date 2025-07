Sampdoria corsa a due per la panchina | Lombardo e Iachini i principali candidati

La Sampdoria si avvicina a un bivio cruciale: da una parte la possibilità di confermare Lombardo, dall’altra l’interesse per un tecnico esperto come Iachini. La scelta dell’allenatore sarà determinante per riscrivere le sorti della squadra e rilanciare i blucerchiati nel campionato 2025/26. Mentre le discussioni interne si intensificano, i tifosi attendono con trepidazione di scoprire quale strada verrà imboccata.

Sampdoria, i dubbi della dirigenza per l’allenatore: da una parte la riconferma di Lombardo, dall’altra un tecnico pragmatico ed esperto come Iachini La Sampdoria si trova a un momento decisivo nella scelta del nuovo allenatore per la stagione 202526. Dopo aver faticato nel corso di un’annata complessa, ma riuscendo a centrare la salvezza in Serie . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Sampdoria, corsa a due per la panchina: Lombardo e Iachini i principali candidati

In questa notizia si parla di: sampdoria - lombardo - iachini - corsa

La Sampdoria retrocede in serie C, fallisce il piano disperato degli ex Evani, Lombardo e Mancini: non era mai successo nella sua storia - Per la prima volta nella sua storia, la Sampdoria retrocede in Serie C, un colpo devastante per la squadra blucerchiata.

? NOVITÀ PER I BIGLIETTI C'è molta attesa per i biglietti di Sampdoria-Salernitana, in programma il 15 giugno alle ore 20:30. Sono attese novità nella giornata di domani, anche dopo l'esito del ricorso della Salernitana (ore 12:00) che dovrebbe essere Vai su Facebook

Sampdoria al lavoro per far quadrare i conti. Panchina: Lombardo, Foti o Iachini?; Sampdoria al lavoro per far quadrare i conti. Panchina: Lombardo, Foti o Iachini?; Sampdoria, Evani in panchina per la corsa alla salvezza: scartato Iachini. Il ruolo di Mancini, torna il figlio Andrea.

Panchina Sampdoria, restano forti le candidature di Lombardo e Iachini: ecco il punto della situazione - Panchina Sampdoria, all’interno della società blucerchiata restano forti le candidature di Attilio Lombardo e Beppe Iachini La questione relativa al nuovo tecnico in casa Sampdoria rimane in uno stato ... Scrive sampnews24.com

Sampdoria, i precedenti di Beppe Iachini sulla panchina blucerchiata: ecco i dettagli - Sampdoria, Beppe Iachini è tra i papabili per sedere sulla panchina blucerchiata nella prossima stagione Tra i papabili per la panchina della Sampdoria spicca Beppe Iachini, che ha un percorso ben def ... Come scrive sampnews24.com