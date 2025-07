Giochi horror dimenticati ispirati a famosi film dell’orrore

Il affascinante mondo dei giochi horror dimenticati, ispirati ai più celebri film dell’orrore, ci svela un universo di titoli spesso sottovalutati o perduti nel tempo. Dalle atmosfere inquietanti alle storie iconiche, queste trasposizioni rappresentano un capitolo affascinante e talvolta sorprendente nel panorama videoludico. Scopriamo insieme quali sono i giochi che, pur non avendo raggiunto il successo mondiale, continuano a intrigare gli appassionati di paura e mistero...

Il mondo dei videogiochi horror ha spesso tratto ispirazione dal cinema, producendo titoli che, in alcuni casi, sono diventati veri e propri classici. La trasposizione delle pellicole più iconiche in giochi digitali ha portato a risultati diversificati: alcuni hanno conquistato il pubblico e la critica, altri sono caduti nell'oblio per vari motivi. Questo articolo analizza alcune tra le più note trasposizioni cinematografiche nel settore videoludico, evidenziando successi e insuccessi di titoli ispirati a film cult. le trasposizioni horror dai film ai videogiochi. film di riferimento e loro impatto nel mondo videoludico.