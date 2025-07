Ex Milan Inzaghi su Ancelotti | Il mio Maestro una persona grande che si fa amare

Filippo Inzaghi, leggenda del Milan e grande amico di Ancelotti, ha condiviso con entusiasmo i ricordi della sua carriera rossonera nel talk show "Torretta Café". Nel corso dell’intervista, l’ex attaccante ha descritto il suo ex allenatore come “il mio maestro, una persona grande che si fa amare”. Un’occasione speciale per rivivere momenti indimenticabili e scoprire il legame autentico tra questi due grandi campioni.

