Papa | Bello essere a Castel Gandolfo

Che bello essere a Castel Gandolfo, un luogo di pace e storia che invita alla riflessione e alla connessione umana. Papa Leone XIV esprime con entusiasmo la sua gratitudine per questa meravigliosa cornice, pronta ad accogliere incontri e momenti di serenità nei prossimi giorni. La bellezza di Villa Barberini si combina con il calore della comunità , rendendo questo soggiorno un’occasione speciale per tutti.

22.44 Papa Leone XIV ha confermato il piacere di trovarsi a Castel Gandolfo (Roma): è "grato delle occasioni che ci saranno per poter incontrare la gente nei prossimi giorni e allo stesso tempo di poter proseguire la sua attivitĂ in un luogo così bello". Così il Vaticano. "Ho salutato il Papa al suo arrivo", ha ha riferito il direttore della sala stampa vaticana, Matteo Bruni. Il Papa soggiornerĂ a Villa Barberini fino al 20 luglio: "Che bello essere qui", ha detto Prevost che ha ripristinato una tradizione interrotta da Bergoglio. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Papa Leone XIV è arrivato a Castel Gandolfo dove soggiornerà due settimane a Villa Barberini. Ha lasciato l'auto e ha percorso un breve tragitto a piedi per salutare la gente #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/flash/2025/07/06/-papa-la-violenza-delle-armi- Vai su Facebook

