Jhon Duran si unisce a Fenerbahce in prestito dopo sei mesi ad al-Nassr

Il mondo del calcio è in fermento: Jhon Duran, giovane talento colombiano, si unisce al Fenerbahçe in prestito dopo appena sei mesi all’Al Nassr. A soli 21 anni, il suo trasferimento segna un nuovo capitolo nella sua promettente carriera, offrendo ai tifosi turchi l’opportunità di ammirare da vicino le sue straordinarie qualità. La sua avventura in Turchia sta per cominciare, e le aspettative sono alte: cosa ci riserverà questa nuova sfida?

2025-07-06 22:12:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: L’attaccante colombiano Jhon Duran si è unito ai giganti turchi Fenerbahce in un prestito di una stagione, appena sei mesi dopo il suo passaggio di alto profilo alla squadra saudita al Nassr. Il 21enne si è trasferito in Turchia questa settimana, dopo un vortice alcuni mesi da quando ha lasciato l’Aston Villa a gennaio per 77 milioni di euro (£ 64,5 milioni), inclusi i componenti aggiuntivi. Duran ha scritto un contratto di cinque anni e mezzo con Al Nassr, ma ora è destinato a continuare il suo sviluppo sotto Jose Mourinho a Istanbul. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

