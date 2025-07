Ederson Inter la cessione di Calhanoglu non basta | nerazzurri disposti a sacrificare quell’altra pedina per soddisfare le richieste dell’Atalanta!

L'Inter punta forte su Ederson, ma la cessione di Calhanoglu non è sufficiente a soddisfare le richieste dell’Atalanta. I nerazzurri sono pronti a sacrificare un’altra pedina chiave per assicurarsi il talento brasiliano e rafforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. La battaglia di mercato si infiamma: scopri chi potrebbe essere il prossimo a lasciare Milano per accontentare le esigenze dei bergamaschi.

Ederson Inter, la cessione di Calhanoglu non basta: nerazzurri disposti a sacrificare quell’altra pedina! Ecco di chi si tratta. Il calciomercato Inter ha messo nel mirino Ederson per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Il brasiliano, classe 1999, è reduce da un’annata da protagonista con l’ Atalanta, culminata con la qualificazione alla prossima Champions League. I nerazzurri lo considerano il profilo ideale per il dopo Calhanoglu, sempre più vicino a una cessione. Il Galatasaray continua a insistere per riportare il regista turco in patria, mentre l’Al Hilal resta vigile, pronto a offrirgli un ricco triennale da 20 milioni di euro a stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ederson Inter, la cessione di Calhanoglu non basta: nerazzurri disposti a sacrificare quell’altra pedina per soddisfare le richieste dell’Atalanta!

Inzaghi Inter, l’Al Hilal preme per avere l’allenatore nerazzurro: promesso Ederson, Osimhen e 3 anni a 25 mln - L'Al Hilal fa sul serio e punta su Simone Inzaghi con un'offerta da capogiro! Il club arabo non bada a spese e promette un triennale da 25 milioni.

Immaginiamo che la richiesta dell'Atalanta per Ederson sia di 55-60 milioni di euro. In caso di cessione di Hakan Calhanoglu, i nerazzurri potrebbero interessarsi fortemente al brasiliano. - Manuele Baiocchini, Sky Sport Vai su Facebook

