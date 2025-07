Juventus Zhegrova | Un Talento in Cerca di Consacrazione

La Juventus non smette di sognare in grande e punta i riflettori su giovani promesse come Edon Zhegrova, l’esterno offensivo del Lille che sta facendo parlare di sé. Con un talento cristallino e un potenziale da esplorare, il kosovaro potrebbe presto vestire la maglia bianconera, portando nuova energia e slancio alla rosa. Il futuro della Vecchia Signora si costruisce anche sui talenti emergenti: scopriamo insieme le ultime novità sul suo percorso di consacrazione.

La Juventus continua a monitorare con attenzione il mercato alla ricerca di talenti capaci di rinforzare la rosa. Edon Zhegrova, esterno offensivo del Lille, è tra i nomi più caldi. Secondo recenti indiscrezioni, il club bianconero ha intensificato i contatti per assicurarsi il kosovaro, il cui valore di mercato si

Zhegrova Juventus: il club bianconero rischia di subire l’attacco di quella rivale! Si tratta di un profilo che quella società aveva già cercato a gennaio! - La Juventus è nel mirino di un'accesa battaglia di mercato: Zhegrova, talento che il club aveva già puntato a gennaio, torna sotto i riflettori.

È bastato un semplice commento di Edon #Zhegrova sotto al post di Jonathan #David per scatenare i tifosi della #Juventus Due emoji che non sono passate inosservate e hanno - a loro volta - dato vita alla replica del popolo bianconero, che vuole ved Vai su Facebook

Juve, si apre la pista Zhegrova: niente rinnovo con il Lille. In estate c’è l’occasione; Edon Zhegrova diventa l'obiettivo principale della Juventus per rinforzare l'attacco; La Juventus torna su Zhegrova? Le ultime verso l'estate.

Calciomercato, Zhegrova: sono quattro i club italiani sulle tracce del talento del Lille - Corriere dello Sport - Calciomercato, Zhegrova: sono quattro i club italiani sulle tracce del talento del Lille Il classe '99 resta nel mirino della Juve, del Milan e della Dea. Da corrieredellosport.it

Juventus e Roma sarebbero interessate a Zhegrova - Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus e la Roma potrebbero sfidarsi sul mercato per la punta di fascia del Lille Edon Zhegrova, eletto di recente miglior giocatore del campionato ... Scrive it.blastingnews.com