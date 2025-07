Incendio a Torino la verità shock di Madalina | Perché Zippo lo ha fatto!

Il drammatico incendio di Torino, che ha devastato un intero stabile di via Nizza, svela un intreccio di segreti e vendette oscure. Madalina Ionela Hagiu, con il cuore colmo di shock e dolore, rompe il silenzio per raccontare la propria verità su Giovanni Zippo, sospettato di aver scatenato l’incubo. Una storia di passioni e rancori che ancora una volta ci ricorda quanto possa essere sottile il confine tra innocenza e colpevolezza.

La deflagrazione che ha devastato il palazzo di via Nizza 389 e causato la morte di Jacopo Peretti, vittima innocente di una vendetta malata, continua a svelare retroscena inquietanti. Dal quinto piano dello stabile, proprio dall'alloggio da cui si è sprigionata l' esplosione, arrivano le parole di Madalina Ionela Hagiu, 30 anni, che racconta la sua verità sul rapporto con Giovanni Zippo, l'uomo arrestato con l'accusa di aver appiccato l'incendio. " Giovanni e Salvatore si conoscono, perché tre anni fa hanno litigato per motivi di gelosia verso di me", racconta Madalina, che conviveva proprio in quell'alloggio con il compagno Salvatore Ferrone.