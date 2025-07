Pallanuoto femminile Setterosa battuto dall’Australia nell’ultima amichevole prima dei Mondiali

Il Setterosa si avvicina ai Mondiali con una sconfitta amara in Australia, cedendo 10-12 alle padrone di casa a Perth. Un primo quarto promettente si trasforma in una sfida intensa, che mette alla prova il carattere delle azzurre. La partita evidenzia le aree su cui lavorare prima della grande occasione internazionale: ora, il team ha bisogno di trasformare questa sconfitta in una spinta motivazionale per il debutto iridato.

Il Setterosa incappa in una sconfitta nell’ultima amichevole prima dei Mondiali: la Nazionale italiana di pallanuoto femminile cede il passo per 10-12 alle padrone di casa dell’ Australia nell’incontro giocato a Perth, sede dell’ultimo periodo di preparazione delle azzurre alla rassegna iridata. Le azzurre partono bene nel primo quarto, chiuso in vantaggio per 3-4, poi però nella seconda frazione arriva la reazione dell’Australia, che centra un break di 4-0 ed arriva sul 7-3 a metà gara. Nel terzo periodo le padrone di casa allungano ulteriormente, doppiando le azzurre sul 10-5, infine nell’ ultimo quarto il Setterosa rende meno amaro il passivo, recuperando tre reti, fino al definitivo 12-10 per le australiane. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto femminile, Setterosa battuto dall’Australia nell’ultima amichevole prima dei Mondiali

