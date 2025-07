Bollo auto 2026 pagamento in un’unica rata e nuova scadenza | ecco cosa cambia

Il bollo auto 2026 si trasforma: da quest’anno il pagamento sarà singolo e immediato per le vetture di nuova immatricolazione, eliminando la possibilità di rateizzarlo. La scadenza non sarà più entro tre mesi dall’immatricolazione, ma entro l’ultimo giorno del mese successivo. Questa novità riguarda esclusivamente i veicoli nuovi, mentre per gli anni successivi tutto rimane invariato. Scopriamo insieme cosa cambia e come prepararsi a questa nuova modalità di pagamento.

Bollo auto, si cambia. Ma solo per il 2026 e per le vetture di nuova immatricolazione. L’importo del tributo regionale dovrà essere versato in un’unica soluzione, senza possibilità di rateizzazione. Il pagamento del primo bollo non sarà nei tre mesi ora individuati come scadenza, ma dovrà avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo all’immatricolazione del veicolo. La scadenza resterà poi invariata anche per gli anni successivi, diventando così personalizzata in base alla data di acquisto del mezzo, e non più uniforme per tutti gli automobilisti. A chi si applicano le nuove regole . Le nuove regole valgono solo per le auto immatricolate a partire dal 2026. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: bollo - auto - pagamento - unica

Bollo Auto 2026: Cosa Cambia? Ecco quello che ogni automobilista deve sapere! - Se sei un automobilista, preparati a scoprire le importanti novità sul bollo auto 2026. Dal prossimo anno, infatti, il sistema di tassazione automobilistica cambierà radicalmente, rivoluzionando il modo in cui si calcolano e si pagano le imposte sulle vetture.

Bollo auto: pagamento in unica rata, nuova scadenza ed esenzioni. Ecco cosa cambia Vai su X

Dal 2026 il bollo auto cambia: pagamento in un’unica soluzione, scadenze riviste e nuove regole per veicoli nuovi e fermi amministrativi. Vai su Facebook

Bollo auto 2026: pagamento in un'unica rata, nuova scadenza ed esenzioni, ecco cosa cambia; Bollo auto, si cambia: pagamento in un’unica rata, nuova scadenza ed esenzioni. Tutte le novità (e da quando); Bollo auto 2026, cambia tutto: addio rate e scadenze fisse.

Bollo auto, si cambia: pagamento in un’unica rata, nuova scadenza ed esenzioni. Tutte le novità - La novità stabilisce che per le vetture immatricolate dal prossimo ... Riporta msn.com

Bollo auto, si cambia: pagamento in un’unica rata, nuova scadenza ed esenzioni. Tutte le novità (e da quando) - La novità stabilisce che per le vetture immatricolate dal prossimo ... Come scrive msn.com