Calciomercato Juve | Vlahovic e Osimhen protagonisti di un intreccio…ecco perché! Contatti avviati l’ultimissima indiscrezione dalla Francia

Il calciomercato della Juventus si infiamma con Vlahovic e Osimhen protagonisti di un intrigante intreccio di mercato. Dopo il Mondiale per Club, i riflettori sono puntati sul futuro dell'attaccante del Napoli, considerato uno dei pezzi più pregiati in uscita. La recente indiscrezione dalla Francia rivela contatti avviati con l’Arabia, aprendo uno scenario tutto da seguire e che potrebbe rivoluzionare gli equilibri in attacco. Restate sintonizzati per tutte le novità !

Calciomercato Juve: Vlahovic e Osimhen sono i protagonisti di un grande intreccio, contatti già avviati. Ecco l'ultima voce dalla Francia. Finite le vacanze e archiviato il Mondiale per Club, per Victor Osimhen è il momento di decidere il proprio futuro. L'attaccante nigeriano resta il pezzo più pregiato in uscita dal Napoli e, secondo quanto riportato dal quotidiano francese L'Équipe, la pista che porta in Arabia Saudita è tutt'altro che tramontata. L'Al-Hilal, infatti, è tornato alla carica con rinnovata determinazione. Il bivio di Osimhen: il cuore al Galatasaray, la ragione all'Al-Hilal?.

