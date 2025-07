Gaza la tregua è più vicina Negoziati a Doha intesa possibile

In un clima di tensione e speranza, Gaza si avvicina a una svolta cruciale: la tregua 232 pi249 potrebbe segnare l’inizio di un nuovo capitolo di pace. I negoziati a Doha si fanno più intensi, alimentando la possibilità di un’intesa storica. Mentre Netanyahu si prepara a incontrare Trump in una missione definita “critica” da Herzog, il futuro della regione si gioca su decisioni delicate, ma con la speranza di un domani più stabile.

Tel Aviv, 6 luglio 2025 – Per la terza volta negli ultimi sei mesi Benyamin Netanyahu è partito ieri per un nuovo incontro con Donald Trump (“Il migliore amico che Israele abbia mai avuto alla Casa Bianca”) in quella che il capo dello Stato Isaac Herzog ha qualificato “una missione critica. Le decisioni sono difficili, ma sono fiducioso che il governo sia all’altezza”. Sulla scaletta dell’aereo ufficiale ‘Ala di Sion’ Netanyahu ha osservato che la sua partenza avviene all’indomani di “una vittoria gigantesca sul nostro comune nemico: l’Iran, che voleva eliminarci”. All’orizzonte ha dunque intravisto nuove occasioni: “È possibile – ha annunciato agli israeliani – allargare il cerchio della pace, ben oltre quanto potessimo immaginare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gaza, la tregua è più vicina. Negoziati a Doha, intesa possibile

