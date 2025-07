Milan la rivelazione di Gimenez | lo ha detto davvero adesso cambia tutto

Il Milan si prepara a vivere un’estate ricca di colpi di scena. Dopo le partenze di Reijnders e Theo Hernandez, i rumors sembravano fare pensare a un addio imminente di Gimenez, ma il centravanti rossonero ha smentito ogni voce, cambiando le carte in tavola. Mentre il mercato entra nel vivo, la società lavora per rinforzare la rosa con idee ambiziose e sorprese da non perdere. E ora, tutto può davvero cambiare...

La rivelazione di Santiago Gimenez svela il suo futuro: in questa sessione di mercato si era parlato dell'addio, ma il centravanti del Milan spegne i rumors Il Milan va avanti nella gestione di un mercato che ha visto andar via Tijjani Reijnders e il prossimo sarà Theo Hernandez. E' chiaro che servano dei rinforzi oltre a Modric e Ricci. Tare vuole chiudere per Jashari al più presto e Allegri vuole un centravanti. Si è parlato a lungo di Dusan Vlahovic, che la Juventus vuole assolutamente cederlo per liberarsi dell'ingaggio da 12 milioni di euro l'anno. Milan, le parole di Gimenez sul futuro. E poi c'è Santiago Gimenez, il cui futuro è in bilico.

