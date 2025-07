Trump | Lettere sui dazi partiranno lunedì | Poi attacca Musk | Lanciare un terzo partito è ridicolo

Le recenti mosse di Trump sui dazi, in partenza lunedì, e il suo attacco a Musk, sembrano indicare una svolta decisa nella strategia globale degli Stati Uniti. La conferma del Segretario del Tesoro, Scott Bessent, sulla "massima pressione" nelle trattative, solleva interrogativi sulla stabilità del quadro politico e economico internazionale. In un contesto così complesso, è fondamentale capire come queste azioni influenzeranno il futuro delle relazioni globali e delle economie coinvolte.

Il segretario del Tesoro Usa, Scott Bessent, conferma che la strategia americana nelle trattative è quella della "massima pressione". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Trump: "Lettere sui dazi partiranno lunedì" | Poi attacca Musk: "Lanciare un terzo partito è ridicolo"

In questa notizia si parla di: trump - lettere - dazi - partiranno

Trump: "Lettere a 150 Paesi sui dazi" | "Diremo cosa pagheranno per fare affari con noi" - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, prosegue la sua visita nei Paesi del Golfo, con gli Emirati Arabi come tappa odierna.

Trump:firmate 12 lettere per i dazi,partiranno lunedì. Fitto: "Trattativa intensa tra Ue e Usa". Il presidente Usa ha spiegato che le missive hanno diversi importi sulle tariffe e non ha specificato a quali Paesi saranno inviate. Vai su X

Donald Trump ha firmato 12 lettere relative ai dazi a diversi Paesi, che saranno inviate lunedì. Lo ha detto il presidente, secondo quanto riferito dall'agenzia Bloomberg. #ANSA Vai su Facebook

Dazi, Trump firma lettere per 12 Paesi: partiranno lunedì; Trump firma le lettere sui dazi, ore decisive per l'Ue; La costosa posta di Donald Trump: Oggi partono le lettere per i dazi.

Dazi, Trump firma lettere per 12 Paesi: “Partiranno lunedì” - Dopo aver firmato il “Big Beautiful Bill“, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di aver firmato una serie di lettere che delineano i livelli tariffari dei Dazi proposti sulle esp ... Si legge su msn.com

Trump firma le lettere sui dazi, ore decisive per l'Ue - Il conto alla rovescia per trovare un'intesa con gli Usa sui dazi inizia a farsi sempre più pressante. Lo riporta ansa.it