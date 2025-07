Il Milan per l' attacco segue Boniface Fisico gol infortuni | ecco quanto può costare

Il Milan punta forte su Boniface, il centravanti nigeriano che sta facendo parlare di sé per il suo fisico imponente e i gol decisivi. Con i primi contatti avviati e la sua presenza nella lista per l’estate, il club rossonero considera questa operazione strategica. Dopo un gennaio vicino all’Al Nassr, Boniface potrebbe presto cambiare società, lasciando il Bayer Leverkusen. Ecco quanto potrebbe costare al Milan questa possibile grande rivoluzione in attacco.

