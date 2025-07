Omicidio a Luino figlio adottivo accoltella e uccide il padre 57enne | cosa è successo davvero

Una tragedia familiare sconvolge Luino: un uomo di 57 anni, cittadino svizzero, è stato assassinato nel suo domicilio da uno dei figli adottivi, un giovane di 25 anni. La lite sfociata in violenza ha portato a un tragico epilogo nella serata di domenica 6 luglio, lasciando la comunità senza parole. Cosa ha scatenato questa drammatica escalation? Scopriamo i dettagli di questa inquietante vicenda.

Ucciso dal figlio dopo una lite: dramma familiare a Luino. Un uomo di 57 anni, cittadino svizzero, è stato accoltellato a morte nella serata di domenica 6 luglio all’interno di un’abitazione in via Vittorio Veneto a Luino, in provincia di Varese. A colpirlo, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato uno dei due figli adottivi, un giovane di 25 anni. La tragedia si è consumata poco dopo le 19:30. In casa, al momento dell’aggressione, si trovavano anche la madre del ragazzo e il fratello. Il clima familiare, già teso, sarebbe precipitato nel giro di pochi minuti, culminando con la violenza improvvisa. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it