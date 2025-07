Dumfries Inter le big europee ci pensano | con la clausola è un’occasione per il Manchester City

Denzel Dumfries, protagonista in questa stagione con l'Inter, attira l'attenzione delle grandi europee grazie alla sua clausola rescissoria di soli 25 milioni di euro. Un'occasione ghiotta che spaventa i nerazzurri e che il Manchester City sembra pronto a sfruttare. La finestra di mercato potrebbe riservare sorprese incredibili: resterĂ Dumfries in nerazzurro o partirĂ verso nuove sfide?

Denzel Dumfries nel mirino delle big europee: la clausola rescissoria a cifre contenuta spaventa l’Inter e fa gola al Manchester City Denzel Dumfries è diventato una delle occasioni piĂą interessanti sul mercato europeo, complice una clausola rescissoria da 25 milioni di euro valida fino al 15 luglio. Dopo una stagione brillante con l’Inter, culminata in . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Dumfries Inter, le big europee ci pensano: con la clausola è un’occasione per il Manchester City

In questa notizia si parla di: dumfries - clausola - inter - europee

Chi prende l'Inter al posto di Calha? Ederson prima scelta. E occhio alla clausola di Dumfries... - L'Inter si prepara a rivoluzionare il suo reparto difensivo con una mossa strategica: dopo la possibile partenza di Calha Ederson, la prima scelta per il suo sostituto è un nome di qualità e affidabilità .

Denzel Dumfries rischia seriamente di lasciare l'Inter ? Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Barcellona in particolare pare sia molto interessato all'esterno nerazzurro Su Dumfries grava la clausola rescissoria da 25 milioni di euro, attiva fino al 15 lu Vai su Facebook

Denzel Dumfries rischia seriamente di lasciare l'Inter ? Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Barcellona in particolare pare sia molto interessato all'esterno nerazzurro Su #Dumfries grava la clausola rescissoria da 25 milioni di euro, attiva fino al 15 l Vai su X

Inter, Dumfries può partire per 25 milioni di euro: il motivo della clausola, cosa filtra; Come funziona la clausola di Dumfries con l'Inter e quando può essere esercitata: tutti i dettagli; Romano: “Clausola per Dumfries. Ecco la cifra. C’è una big europea che è pazza di lui”.

Dumfries occasione per le big d'Europa, dal Barcellona al Manchester City: dove potrebbe andare l'esterno dell'Inter - La clausola di Dumfries preoccupa l'Inter dopo la grande stagione: quali sono i top club in cui potrebbe andare l'olandese? Da msn.com

Il Manchester City valuta se esercitare la clausola per l'acquisto di Dumfries dall'Inter - La presenza della clausola rescissoria nel contratto di Denzel Dumfries mette a rischio la permanenza dell'esterno olandese all'Inter. msn.com scrive