L’Inter sonda il mercato argentino | piace un giovane del River Plate

L'Inter mantiene alta l’attenzione sul mercato argentino, sempre ricco di talenti emergenti. Questa volta, il club nerazzurro si sarebbe focalizzato su un promettente giovane di 18 anni del River Plate, confermando ancora una volta il suo interesse per i giovani talenti sudamericani. La passione per l’Argentina e la voglia di scovare future stelle sono ormai parte integrante della strategia dell’Inter. La domanda è: questo giovane potrà diventare il prossimo big del calcio internazionale?

L’Inter continua a mantenere le antenne dritte per quanto riguarda il mercato argentino. Il club nerazzurro, riportano infatti dal Sudamerica, avrebbe messo gli occhi su un talento di 18 anni del River Plate. NUOVO GIOVANE DALL’ARGENTINA – L’ Inter e l’Argentina un legame praticamente indissolubile. Ecco perché il club nerazzurro sta sondando il mercato argentino alla ricerca di qualche giovane stellina. Secondo i colleghi di River Noticias, il club di Viale della Liberazione avrebbe messo gli occhi su Ian Subiabre, 18 anni, ala argentina delle giovanili del River Plate. Il ragazzo, già nel giro della nazionale argentina under 20, è un profilo molto interessante. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - L’Inter sonda il mercato argentino: piace un giovane del River Plate

In questa notizia si parla di: inter - mercato - argentino - giovane

Mercato Juve, è sfida all’ultimo sangue con l’Inter? Il confronto può “accendersi” su quell’attaccante: gli aggiornamenti che possono ravvivare la contesa tra i bianconeri e i nerazzurri! - Il mercato della Juventus si preannuncia come una battaglia accesa contro l'Inter, con l'attenzione rivolta a un attaccante chiave.

Giovanni Leoni, giovane difensore del Parma e pezzo pregiato del mercato che piace a Inter, Milan e Juventus, racconta anche la sua vita da studente. La confessione: https://fanpa.ge/htVfF Vai su Facebook

Chi sono i due giovani argentini sondati dall’Inter; Inter, occhi su due giovani argentini: ecco di chi si tratta; Calciomercato: chi sono i due giovani argentini nel mirino dell'Inter.

Inter, colpo di Zanetti: è il nuovo Julian Alvarez - L'Inter continua a monitorare il mercato argentino e prova a piazzare un colpo in attacco che avrebbe del clamoroso ... Secondo spaziointer.it

Inter, la cessione dell’attaccante si complica: fase di stallo sul mercato - In casa Inter ci saranno diversi movimenti in entrata ed in uscita nei prossimi mesi. Da spaziointer.it