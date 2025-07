Infortunio Musiala | ufficiale l’esito degli esami! Che tegola per il Bayern Monaco svelate le condizioni del calciatore dopo lo scontro con Donnarumma

Brutta tegola per il Bayern Monaco: dopo lo scontro con Donnarumma al Mondiale per Club, l’esito degli esami di Jamal Musiala è ufficiale. Il talento tedesco, classe 2003, si ferma ancora, aggiungendo un altro capitolo alle sue difficoltà fisiche. La notizia scuote i tifosi e cambia gli scenari a breve termine per i bavaresi, lasciando tutti in attesa di ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni e sui tempi di recupero.

Infortunio Musiala: ufficiale l’esito degli esami! Ecco le condizioni del calciatore dopo lo scontro con Donnarumma al Mondiale per Club. Jamal Musiala non trova pace. Il calciatore classe 2003 del Bayern Monaco si fermerà nuovamente dopo il recente rientro dallo stop al tendine del ginocchio. La conferma è arrivata direttamente dal club bavarese, che ha comunicato l’esito degli esami strumentali svolti nelle ultime ore. Il nuovo stop è arrivato durante la sfida contro il Paris Saint-Germain al Mondiale per Club, dove Musiala è stato costretto a uscire dal campo in seguito a uno scontro con Donnarumma. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Musiala: ufficiale l’esito degli esami! Che tegola per il Bayern Monaco, svelate le condizioni del calciatore dopo lo scontro con Donnarumma

