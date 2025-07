scardina torna a bordo ring e si commuove

Il ritorno di Daniele Scardina sul ring ha emozionato tutti: l’ex campione milanese, dopo un grave incidente che lo ha messo a dura prova, ha deciso di riprendere il suo cammino pugilistico. Accolto con una standing ovation nel palasport di Carugate, ha dimostrato che la sua voglia di combattere è più forte che mai. Un momento che resterà nella memoria di tutti gli appassionati, perché il suo coraggio è un esempio di vera resilienza.

Il ritorno di Daniele Scardina a bordo ring. L'ex campione milanese, costretto al ritiro dopo un incidente in allenamento nel 2022 in cui ha rischiato la vita in coma e poi operato alla (testa), stato accolto con una standing ovation nel palasport di Carugate, nel milanese, dove ieri si è svolta una riunione imperniata su 11 match dilettanti e 3 tra professionisti. "Scardina è finalmente tornato!": c'erano anche gli striscioni per il pugile di Rozzano, che ha seguito poi da bordo ring con interesse e concentrazione la riunione organizzata dalla Testudo. Un graduale ritorno alla vita normale per Daniele, sempre molto amato e popolare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it