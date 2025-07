Calciomercato Inter fari puntati su Richard Rios! Ecco le altre alternative per il dopo Calhanoglu

L'Inter guarda al futuro con attenzione, focalizzandosi sul centrocampo dopo l'addio di Calhanoglu. Tra i nomi più caldi spicca Richard Rios, talento emergente pronto a fare il salto in nerazzurro. Ma non è tutto: la dirigenza ha pronta una rosa di alternative strategiche, pronte a garantire qualità e continuità. Scopriamo insieme le opzioni che potrebbero cambiare le sorti della prossima stagione dell’Inter!

Calciomercato Inter, fari puntati su Richard Rios! Ecco le altre alternative dei nerazzurri per il dopo Calhanoglu a centrocampo. In vista della prossima stagione, la dirigenza del calciomercato Inter si muove con cautela per pianificare ogni scenario possibile. Uno dei nodi principali riguarda il futuro di Hakan Calhanoglu, regista turco classe 1994, reduce da un’annata positiva ma finito nel mirino di diversi club stranieri. Un’eventuale cessione del numero 20 nerazzurro, valutata almeno 30 milioni di euro, potrebbe garantire alla Beneamata le risorse per rinforzare il centrocampo senza perdere competitività. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, fari puntati su Richard Rios! Ecco le altre alternative per il dopo Calhanoglu

In questa notizia si parla di: calhanoglu - inter - calciomercato - fari

Inter, Marotta lo stratega: saluta Calhanoglu e ne prende uno più forte con l’aiuto di Stankovic - Inter Marotta, il maestro della strategia nerazzurra, si prepara a rivoluzionare la rosa: saluta Calhanoglu, già pronto il suo successore, più forte e con il supporto di Stankovic.

Inter, parla il presidente del Galatasaray: Ho incontrato Calhanoglu, ma...; Manchester United, fari puntati su Inzaghi e Barella: la posizione dell'Inter; Rabiot, entra nel vivo il derby di mercato tra Inter e Milan: rossoneri favoriti in quota, Roma sullo sfondo.

Pedullà: “Calha-Galatasaray, ora i fatti! Inter non troppo tempo fa ha rifiutato…” - Si rincorrono i rumors su Hakan Calhanoglu, sia in Italia che in Turchia: queste le ultimissime secondo Alfredo Pedullà ... Da fcinter1908.it

Calhanoglu via dall'Inter? Il turco vuole andare via ma il Galatasaray non va in pressing - L’Inter ha un solo obiettivo: chiudere la questione Calhanoglu prima del ritiro del 28 luglio, quando ad Appiano Gentile si presenteranno Beppe Marotta e Cristian Chivu per parlare dei ... Riporta msn.com