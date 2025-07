Meteo estremo auto elettriche e ponte sullo Stretto Chi paga? La sicurezza stradale

Metereologia estrema, auto elettriche dal design innovativo e il ponte di Messina: tre sfide che mettono alla prova la sicurezza stradale. Ma chi realmente si fa carico delle responsabilità ? Roberto Impero, esperto di sicurezza stradale, ci guida attraverso un'analisi approfondita, svelando le implicazioni di questi fattori e il ruolo di tutti noi nella tutela più preziosa: la vita sulle strade. Perché solo con informazione e responsabilità possiamo affrontare queste sfide con serenità .

Milano, 6 luglio 2025 – Le condizioni atmosferiche estreme, lo sviluppo di automobili (quelle elettriche) con pesi e baricentro differenti da quelli delle auto endotermiche e il ponte di Messina. Cosa hanno in comune queste tre cose? Non contribuiscono alla sicurezza stradale. Detto così è poco comprensibile ma se a spiegarlo è un esperto del settore sicurezza stradale, tutto diventa piĂą chiaro. Roberto Impero, un'autoritĂ in materia di sicurezza stradale anche a livello internazionale. La sua azienda, SMA Road Safety (impresa che, per dare un'idea, ha fornito i propri dispositivi per l'Eurasia Tunnel di Istanbul, il futuristico Sheikh Al Jaber Causeway, 4° ponte marittimo piĂą lungo al mondo nella Kuwait Bay, alle autostrade Doha in Qatar, al nuovo ponte di Genova, al Thorold tunnel in Ontario e al Sheikh Zayed Road a Dubai) ha al suo attivo una collaborazione con un board negli Stati Uniti per analizzare l'impatto dei veicoli elettrici sulle attuali barriere salvavita disponibili sulle strade.