Maltempo treno Italo colpito da un fulmine fermo alle porte di Milano | forti ritardi sulla linea

Il maltempo infuria sulla Lombardia, causando disagi e ritardi sui mezzi di trasporto. Un treno Italo tra Roma e Milano, colpito da un fulmine, si è fermato alle porte di Melegnano, lasciando i passeggeri in attesa di aggiornamenti. In queste condizioni estreme, la sicurezza viene prima di tutto, ma le ripercussioni sul traffico sono inevitabili. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli su questa situazione critica e come affrontarla.

Il nubifragio che ha colpito Milano e la Lombardia non ha risparmiato nemmeno i trasporti: un treno Italo che viaggiava tra Roma e Milano è stato colpito da un fulmine e si è fermato a Melegnano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Volo Berlino-Milano colpito da supercella temporalesca: atterraggio di emergenza e 9 feriti, tre in ospedale - Un volo da Berlino a Milano si trasforma in un dramma quando una supercella temporalesca colpisce l'aereo, costringendo un atterraggio di emergenza.

Matilde Daverio ha 32 anni e, qualche giorno, fa si trovava sul treno Roma-Milano con i suoi due figli. Bambini di sei e sette anni che, a suo dire, si sono comportati molto bene. Hanno dormito, letto, disegnato, muovendosi il giusto. Perché, come puntualizza M Vai su Facebook

