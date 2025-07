Fulmine colpisce e manda in fiamme un tetto a Sant’Omobono Alberi sradicati cantine allagate | tutti i danni del temporale

La tempesta di domenica 6 luglio ha lasciato il segno sulla Bergamasca, con fulmini che hanno incendiato tetti, alberi sradicati e allagamenti diffusi. Un bilancio ancora in evoluzione, mentre i soccorritori lavorano incessantemente per fronteggiare i danni e garantire la sicurezza dei cittadini. Questa calamità ci ricorda quanto sia fondamentale essere pronti e uniti di fronte a eventi meteorologici estremi.

Cantine e autorimesse allagate, alberi abbattuti dal vento, linee elettriche danneggiate e tetti divelti. Un bilancio davvero pesante e ancora in aggiornamento nelle voci negative dei danni causati dal fortissimo vento e temporale che si è abbattuto su tutta la Bergamasca dopo le 17 di domenica 6 luglio. L’allerta meteo era stata diramata da Regione Lombardia per l’intera giornata di domenica. Diverse le squadre dei vigili del fuoco di Bergamo e distaccamenti provinciali che sono intervenute per il soccorso ed il ripristino delle condizioni di sicurezza a Bergamo e in diversi comuni della provincia orobica. 🔗 Leggi su Bergamonews.it