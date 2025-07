Cuneo alpinista muore durante arrampicata in Val Maira | è precipitato per oltre 50 metri

Un incidente fatale scuote le Valli Cuneesi: un alpinista perde la vita durante una scalata in Val Maira, precipitando oltre 50 metri. Restato appeso alle corde, il tragico evento sottolinea i rischi sempre più elevati dell’arrampicata in montagna. Con l’aumentare di incidenti mortali, diventa urgente promuovere maggiore sicurezza e consapevolezza. È fondamentale conoscere le precauzioni per evitare che questo drammatico scenario si ripeta.

L'uomo è precipitato restando appeso alle corde una cinquantina di metri più in basso ed è morto sul colpo. Cresce il numero di incidenti mortali in montagna.

