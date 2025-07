Juventus anche la Roma sul brasiliano Léo Ortiz

La Juventus accelera sul mercato in cerca di rinforzi affidabili: tra i nomi caldi figura anche Léo Ortiz, difensore del Flamengo che potrebbe diventare il nuovo baluardo della retroguardia bianconera. Con le sue qualità e il doppio passaporto, il brasiliano rappresenta una soluzione strategica e versatile. Ma ora, anche la Roma ha messo gli occhi su di lui, aprendo una nuova sfida nel derby di mercato. La corsa per ortiz è appena iniziata.

La Juventus continua a monitorare Léo Ortiz, difensore del Flamengo, per rafforzare il reparto arretrato dopo l’infortunio di Bremer. Il centrale brasiliano, 27 anni, è apprezzato per la sua solidità, visione di gioco e capacità di impostare l’azione. Con il passaporto italiano, Ortiz rappresenta un’opzione strategica per il mercato di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, anche la Roma sul brasiliano Léo Ortiz

In questa notizia si parla di: juventus - roma - brasiliano - ortiz

Gasperini alla Roma, 48 ore per decidere: si inserisce la Juventus? - In attesa di 48 ore decisive, Gasperini si fa largo come candidato per la panchina della Roma, mentre la Juventus osserva attentamente la situazione.

Leo Ortiz è l'ultimo nome che la Roma sta visionando in Brasile: difensore classe '96 di grande solidità e buona tecnica, il papà è una leggenda del futsal. Da mesi lo sta seguendo la Juventus che lo voleva per sostituire Bremer, ha anche passaporto italiano. Vai su Facebook

Roma e Juventus si sfidano per Ortiz: è derby di mercato; Roma, con Wesley c’è Ortiz: doppia trattativa con il Flamengo; Leo Ortiz, l’ultima idea brasiliana della Roma: figlio d’arte tra Juve e maxi-clausola.

Juve-Roma, sfida totale sul mercato: nel mirino Ortiz, Lucumi e Wesley - Nelle ultime ore, infatti, ai giallorossi è stato accostato anche Leo Ortiz, difensore centrale ... Riporta tuttojuve.com

Leo Ortiz, l’ultima idea brasiliana della Roma: figlio d’arte tra Juve e maxi-clausola - Il difensore brasiliano a gennaio compirà 30 anni, ma tanti club lo osservano: oltre alla Roma, anche i bianconeri lo seguono da parecchio e ha pure passaporto italiano. Secondo msn.com