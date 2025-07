Cade in un crepaccio lo salva il suo Chihuahua | la storia incredibile

La caduta nel crepaccio sembrava senza speranza, ma il coraggio e l’amore di un piccolo chihuahua hanno scritto una storia incredibile di salvezza. In un episodio che ha fatto il giro del mondo, il fedele cane è diventato eroe, attirando l’attenzione dei soccorritori con il suo incessante abbaiare. La sua pronta reazione ha fatto la differenza tra la vita e la morte, dimostrando che anche i più piccoli possono compiere imprese straordinarie.

Un incredibile episodio di salvataggio arriva dal ghiacciaio Fee Gletscher, in Svizzera, dove un alpinista è precipitato per oltre otto metri in un profondo crepaccio. Durante una passeggiata con il suo piccolo cane, un ponte di neve è improvvisamente crollato sotto i suoi piedi. La sua sopravvivenza è stata possibile grazie al suo fedele chihuahua, che ha continuato a abbaiare per ore attirando l’attenzione dei soccorritori. La caduta e l’allarme. L’incidente è avvenuto quando il ponte di neve ha ceduto improvvisamente, facendo scivolare l’uomo nel crepaccio sottostante. Nonostante la profondità e la difficoltà del terreno, l’alpinista è riuscito a lanciare l’allarme utilizzando un walkie talkie amatoriale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Cade in un crepaccio, lo salva il suo Chihuahua: la storia incredibile

In questa notizia si parla di: crepaccio - incredibile - cade - salva

Cade in crepaccio su Monte Rosa, salva - Notizie - Ansa.it - Un'alpinista olandese caduta in un crepaccio è stata estratta e portata in salvo dai suoi compagni di cordata e da una guida alpina che si trovava lungo lo stesso itinerario. Da ansa.it

Cade per 15 metri in crepaccio, salva - Notizie - Ansa.it - Un'alpinista australiana di 37 anni è stata recuperata in buone condizioni fisiche dopo una caduta di 15 metri in un crepaccio, sul Breithorn (4. Scrive ansa.it