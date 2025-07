Jurassic world la rinascita debutto record al box office

Il ritorno di Jurassic World conquista il pubblico e il botteghino con un debutto record, dimostrando che l'irresistibile fascino dei dinosauri non si smentisce mai. Con un cast stellare e una regia coinvolgente, "Jurassic World – La Rinascita" si afferma come uno dei successi più clamorosi dell’anno. I numeri parlano chiaro: dati nazionali e internazionali confermano il suo dominio, lasciando presagire un’ulteriore crescita nelle prossime settimane.

Il nuovo capitolo della saga Jurassic, intitolato Jurassic World – La Rinascita, ha registrato risultati superiori alle aspettative durante il suo primo fine settimana nelle sale cinematografiche. Diretto da Gareth Edwards, il film vede nel cast interpreti di rilievo come Scarlett Johansson, Mahershala Ali e Jonathan Bailey. Il debutto di Jurassic World – La Rinascita è iniziato mercoledì, in concomitanza con le festività del 4 luglio negli Stati Uniti, seguendo l'uscita del film F1 – Il film.

Box Office USA | Jurassic World: La Rinascita conquista il 4 luglio - Dopo aver debuttato con un successo strepitoso, "Jurassic World: La Rinascita" si prepara a dominare il Box Office USA anche durante il 4 luglio, il giorno del tradizionale picco di incassi estivi.

