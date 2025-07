Medioriente | nuovi dettagli proposta accordo Trump garante di rispetto tregua Israele

Mentre il Medioriente intreccia nuove speranze di pace, emergono dettagli sulla proposta di un accordo di cessate il fuoco a Gaza, con Donald Trump come garante. Israele e Hamas si avvicinano a un potenziale passo storico, mentre i leader mondiali si preparano a incontri cruciali per consolidare la tregua. La sfida ora è trasformare queste trattative in una soluzione duratura, aprendo un nuovo capitolo di stabilità nella regione.

Milano, 6 lug. (LaPresseAP) – Nuovi dettagli sulla proposta per un cessate il fuoco a Gaza sono emersi mentre Israele ha mandato una squadra negoziale in Qatar e il premier israeliano Benjamin Netanyahu è partito per gli Stati Uniti in vista dell’incontro con Donald Trump. Una persona che ha familiaritĂ con i negoziati ha condiviso con Associated Press una copia dell’ultima proposta di cessate il fuoco presentata dai mediatori a Hamas e la sua veridicità è stata confermata da altre due fonti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medioriente: nuovi dettagli proposta accordo, Trump garante di rispetto tregua Israele

In questa notizia si parla di: proposta - dettagli - trump - israele

Oppini dà ulteriori dettagli sul futuro societario della Juve: «Elkann si è reso conto di una cosa e sta pensando di chiamare Platini, ma Le Roi non è molto convinto da quella proposta…» - In un'intervista su "RBN Café", Francesco Oppini offre nuove rivelazioni sul futuro della Juventus. John Elkann, a quanto pare, sta considerando di chiamare Michel Platini per guidare la società , ma l'idea incontra il scetticismo di Le Roi, alimentando ulteriormente le speculazioni sul destino bianconero.

La fine della guerra a Gaza e un nuovo inizio degli Accordi di Abramo. Per Trump l’intervento contro Teheran è collegato alla fine della guerra nella Striscia. La proposta di accordo tra Israele e Hamas. Di @Micol_Fla Vai su X

GAZA, PACE VICINA O ENNESIMA ILLUSIONE? - Martedì sera Donald Trump ha annunciato la proposta di Israele per un cessate il fuoco di 60 giorni a Gaza. Ora... Vai su Facebook

Medioriente: nuovi dettagli proposta accordo, Trump garante di rispetto tregua Israele - LaPresse; Donald Trump afferma che Israele ha accettato una proposta di tregua a Gaza; Media: Hamas dice sì alla proposta di tregua - Media: Hamas dice sì alla proposta di tregua.

Medioriente: nuovi dettagli proposta accordo, Trump garante di rispetto tregua Israele - Nuovi dettagli sulla proposta per un cessate il fuoco a Gaza sono emersi mentre Israele ha mandato una squadra negoziale in ... Scrive lapresse.it

Guerra Gaza, Netanyahu domani da Trump: "Richieste di Hamas inaccettabili". LIVE - Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, incontrerà il presidente degli Stati Uniti Donald Trump domani alla Casa Bianca alle 18:30 ora locale (le 00:30 di martedì in Italia). Secondo tg24.sky.it