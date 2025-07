PSG al lavoro in vista della semifinale contro il Real Madrid quattro assenti per Luis Enrique

Il Paris Saint-Germain si avvicina alla semifinale contro il Real Madrid con grande determinazione, ma deve fare i conti con quattro assenze importanti tra le fila di Luis Enrique. Dopo la convincente vittoria contro il Bayern Monaco, i parigini mirano a replicare il successo, nonostante le sfide legate alla rosa. La sfida promette spettacolo, ma le assenze potrebbero influenzare il copione della partita: sarà una prova di forza e strategia per entrambe le squadre.

Le ultime dall’allenamento del PSG in vista della semifinale del mondiale per Club contro il Real Madrid: 4 assenti per Luis Enrique Il PSG, reduce dalla vittoria per 2-0 contro il Bayern Monaco che ha garantito la qualificazione alle semifinali del Mondiale per Club, si prepara al prossimo impegno con qualche preoccupazione legata ad alcune . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - PSG al lavoro in vista della semifinale contro il Real Madrid, quattro assenti per Luis Enrique

In questa notizia si parla di: vista - semifinale - realmadrid - assenti

Barcellona, le ultime dall’allenamento: out Balde, Casadó e Lewandowski; Juve, i convocati di Allegri per il Siviglia: solo due gli assenti; PSG, oggi primo allenamento in vista del Real: assenti Hakimi e altri tre dalla seduta.

Real Madrid in semifinale al Mondiale per club, 3-2 al Borussia Dortmund. Ora il Psg - La squadra di Xabi Alonso domina, segna con Gonzalo e Fran Garcia ma nel recupero si rilassa troppo e rischia. Lo riporta msn.com

Real Madrid, perché è stato espulso Huijsen: salta la semifinale col PSG - Juventus è stato espulso nel pazzo finale della gara vinta 3- calciomercato.com scrive