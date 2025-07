Basket USA di ritorno sul trono dei Mondiali Under 19 Battuta la Germania in finale

Dopo un'eccezionale edizione 2023, in cui gli USA non avevano conquistato il titolo mondiale Under 19, il team americano torna sul trono. A Losanna, in Svizzera, ha battuto la Germania in una finale epica, dimostrando che le generazioni invincibili dei giovani talenti (2006-2007) sono pronte a scrivere un nuovo capitolo di storia. L'emozione e la competizione si fondono in questa sfida che resterĂ impressa negli annali del basket giovanile.

Dopo una quasi storica edizione 2023, nella quale gli USA non erano riusciti a vincere il titolo mondiale di categoria, è il team americano a tornare ad aggiudicarsi l’alloro iridato Under 19. A Losanna, in Svizzera, battuta in finale la Germania per un’autentica sfida di generazioni invincibili (i 2006-2007 degli States a livello FIBA non hanno perso nessun incontro nel continente come a livello globale, e lo stesso dicasi per la Germania almeno fino a oggi passando sul fronte continentale). 109-76 il punteggio finale dell’ultimo atto. Inseriti in un girone con Australia, Francia e Camerun, gli Stati Uniti si sono imposti nei rispettivi incontri per 88-73, 108-77 e 129-70. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket, USA di ritorno sul trono dei Mondiali Under 19. Battuta la Germania in finale

