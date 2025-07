Rapallo turista muore cadendo da una finestra in un residence | cosa è successo nella stanza con il marito

Una domenica d’estate si trasforma in tragedia a Rapallo, quando una turista italiana di 56 anni perde la vita cadendo da una finestra al terzo piano di un residence vicino all’Hotel Excelsior Palace. La scoperta sconvolgente avviene nel silenzio di un pomeriggio assolato, lasciando dietro di sé domande senza risposta e un dolore profondo per il marito presente in quei momenti. Cosa sia realmente accaduto in quella stanza rimane ancora un mistero da chiarire.

Un volo nel vuoto da una finestra al terzo piano, nel silenzio assolato del primo pomeriggio di domenica 6 luglio. La tragedia si è consumata poco dopo le 16:40 in una dépendance privata adiacente all’Hotel Excelsior Palace di Rapallo, dove una coppia romana stava trascorrendo qualche giorno di vacanza. La vittima è una donna di 56 anni, turista italiana, trovata esanime nel cortile del residence. Era in vacanza con il marito, che si trovava nella stanza al momento della caduta ed è stato colto da shock. La ricostruzione delle ultime ore e i dubbi della polizia. Secondo le prime informazioni raccolte dagli inquirenti, la donna sarebbe precipitata dalla finestra mentre si trovava da sola all’interno della stanza. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Rapallo, turista muore cadendo da una finestra in un residence: cosa è successo nella stanza con il marito

In questa notizia si parla di: rapallo - turista - finestra - residence

Turista cade dalla finestra di un hotel a Rapallo e muore - Una tragedia scuote Rapallo: una turista di circa 50 anni, durante una vacanza in un albergo di lusso, perde tragicamente la vita cadendo dalla finestra della camera condivisa con il marito.

Rapallo, turista precipita dalla finestra di un hotel e muore - LaPresse; Turista cade dalla finestra di un hotel a Rapallo e muore; Turista cade dalla finestra di un hotel di Rapallo e muore.

Rapallo, donna di 54 anni precipita dalla finestra di un residence e muore sul colpo - Una turista in vacanza a Rapallo è morta precipitando da una finestra di un residence di lusso, struttura che divideva con il marito. Secondo informazione.it

Turista precipita dalla finestra di un hotel a Rapallo e muore - GENOVA Una turista in vacanza a Rapallo in un albergo di lusso è morta precipitando da una finestra della stanza che divideva con il marito. Segnala informazione.it