IndyCar Ganassi vince anche a Mid-Ohio Dixon batte Palou

In un emozionante colpo di scena, Scott Dixon conquista ancora una volta Mid-Ohio, battendo Alex Palou in una sfida ricca di suspense e talento. Con questa vittoria, il neozelandese si conferma protagonista indiscusso della serie, sfruttando un errore cruciale del compagno di squadra a meno di dieci giri dalla bandiera a scacchi. Un duello avvincente che ha tenuto gli appassionati con il fiato sospeso fino all’ultima curva.

Scott Dixon batte a Mid-Ohio Alex Palou al termine di una nuova avvincente sfida valida per le NTT IndyCar Series. Il neozelandese trionfa per la settima volta in Ohio con la vettura 9 del Chip Ganassi Racing, abile ad approfittare di un errore da parte del compagno di squadra a meno di 10 giri dalla fine. Lo spagnolo, dopo una nuova pole ed un dominio durato per oltre metà evento, ha ceduto al teammate il successo a sei giri dalla fine dopo un errore nel secondo impegnativo tratto di pista. Il catalano, dopo una prima imperfezione, ha perso il controllo della propria monoposto 10 nel finale, lasciando campo aperto al sei volte campione neozelandese. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - IndyCar, Ganassi vince anche a Mid-Ohio. Dixon batte Palou

