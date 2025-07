Trump lettere sui dazi partiranno domani

Domani si prospetta un giorno cruciale per il commercio globale: Donald Trump ha annunciato che partiranno le lettere sui dazi, lasciando aperta la possibilità di un accordo o di un'imposizione immediata. Con il ministro Howard Lutnick al fianco, la tensione si fa palpabile, poiché in assenza di una soluzione concordata, i dazi entreranno in vigore. Quale sarà il prossimo passo in questa intricata partita diplomatica?

Le lettere "partiranno domani: O ci sarà un accordo " sui dazi o "ci saranno le lettere". Lo ha detto Donald Trump con a fianco il ministro del commercio Howard Lutnick. Lutnick ha precisato che in mancanza di un accordo i dazi entreranno in vigore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump, lettere sui dazi partiranno domani

Trump: "Lettere a 150 Paesi sui dazi" | "Diremo cosa pagheranno per fare affari con noi" - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, prosegue la sua visita nei Paesi del Golfo, con gli Emirati Arabi come tappa odierna.

Trump:firmate 12 lettere per i dazi,partiranno lunedì. Fitto: "Trattativa intensa tra Ue e Usa". Il presidente Usa ha spiegato che le missive hanno diversi importi sulle tariffe e non ha specificato a quali Paesi saranno inviate. Vai su X

Donald Trump ha firmato 12 lettere relative ai dazi a diversi Paesi, che saranno inviate lunedì. Lo ha detto il presidente, secondo quanto riferito dall'agenzia Bloomberg. #ANSA Vai su Facebook

