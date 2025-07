Treno Eurostar per Londra fermo per 9 ore in 800 a bordo | Senza aria condizionata e servizi igienici

Un viaggio che si trasforma in un incubo: centinaia di passeggeri dell'Eurostar tra Bruxelles e Londra sono rimasti bloccati per 9 ore in condizioni davvero insostenibili, senza aria condizionata né servizi igienici, al nord della Francia. La crisi ha scosso tutti, lasciando spazio a frustrazione e incertezza. Scopriamo cosa è successo e quali misure sono state adottate per gestire questa emergenza. Continua a leggere.

Centinaia di passeggeri oggi a bordo di un treno Eurostar partito da Bruxelles e diretto a Londra sono rimasti bloccati per ore nel nord della Francia a causa di un guasto. "Non c'è comunicazione. Niente aria. Niente servizi igienici. Solo il caos assoluto. È sconcertante", ha scritto un passeggero sui social. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Treno Eurostar Bruxelles-Londra bloccato per 9 ore in Francia - Una situazione incredibile che mette in luce le sfide del trasporto ferroviario internazionale. Oltre 800 viaggiatori di Eurostar, partiti da Bruxelles e diretti a Londra, sono rimasti bloccati per nove ore in Francia a causa di un guasto tecnico.

