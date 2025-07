Un boato treno colpito da un fulmine | bloccata la Milano-Bologna muore una donna nel Milanese travolta da un albero

Un improvviso lampo ha scosso il cielo, seguito da un fragoroso boato: un treno Italo diretto a Roma è stato colpito da un fulmine e bloccato tra Milano e Bologna. Mentre i passeggeri affrontano ore di attesa, tragici eventi si sono verificati anche nel milanese, dove una donna ha perso la vita travolta da un albero. La società ferroviaria sta affrontando questa emergenza, ma cosa succederà ora?

Un lampo improvviso, un boato, poi l'arresto totale. Un treno Italo diretto da Milano a Roma è rimasto bloccato nel pomeriggio sulla linea dell' Alta Velocità Milano-Bologna, all'altezza di Melegnano, dopo essere stato colpito da un fulmine. I passeggeri sono rimasti fermi per lungo tempo, in attesa dell'arrivo di un secondo convoglio per il trasbordo "in linea", che ha comportato l'interruzione della tratta in direzione Sud. La società ha annunciato rimborsi totali dei biglietti più un buono di pari valore, mentre si registrano ritardi tra i 25 e i 70 minuti anche per altri treni in coda. Intanto il maltempo nel Milanese ha provocato la morte di una donna di 63 anni, travolta da un albero caduto in una zona boschiva di Robecchetto, nel comune agricolo di Cascina Induno.