Israele attacca lo Yemnen mentre tratta per la tregua a Gaza

Mentre le negoziazioni per una tregua a Gaza sono in corso, Israele sorprende il mondo con un'azione militare in Yemen, colpendo obiettivi strategici degli Houthi. Un gesto che rischia di complicare ulteriormente un panorama già incredibilmente teso, sollevando interrogativi sulle prospettive di pace e sulla stabilità regionale. La domanda ora è: quale sarà l'impatto di questa escalation sulla fragile diplomazia mediorientale?

Roma, 7 luglio 2025 – Israele sta attualmente colpendo obiettivi in Yemen, conferma il ministro israeliano della Difesa Israel Katz, poco dopo che le Idf hanno emesso ordini di evacuazione per alcune aree. Lo scrive Times of Israel. “L'Idf sta attualmente colpendo intensamente obiettivi del regime terroristico degli Houthi nei porti di Hodeidah, Ras Isa e Salif”, afferma Katz, aggiungendo che tra gli obiettivi ci sono anche una centrale elettrica e la nave “Galaxy Leader” che gli Houthi hanno dirottato e catturato due anni fa nel Mar Rosso. Un attacco che arriva mentre sembra essere sempre più vicina una tregua per Gaza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Israele attacca lo Yemnen mentre tratta per la tregua a Gaza

In questa notizia si parla di: israele - attacca - yemnen - tratta

Gaza, Israele attacca una scuola. Almeno 16 morti, tra cui donne e bambini: le immagini delle macerie - (?? Campo content non trovato)

#Israele #Netanyahu annuncia di aver preso il controllo dei cieli dell'#Iran. In atto un nuovo massiccio attacco di #TelAviv: "#Teheran in fiamme, a fuoco depositi di carburante". L'Iran contrattacca e dice di aver colpito le centrali di rifornimento dei caccia. Raid Vai su Facebook

Translate post#stopthewar - Da settimane provavo a spiegare che l'epilogo della campagna genocida di #Israele contro il popolo palestinese e dei bombardamenti in Libano, Siria e Yemen sarebbe stato l'attacco in grande scala contro l'#Iran. Così è accaduto Vai su X

Israele attacca lo Yemnen mentre tratta per la tregua a Gaza; Israele attacca anche lo Yemen: obiettivo il capo di stato maggiore Houthi; Israele bombarda lo Yemen in risposta all'attacco Houthi all'aeroporto di Tel Aviv: almeno 4 morti.

Israele attacca lo Yemnen mentre tratta per la tregua a Gaza - Un attacco che arriva mentre sembra essere sempre più vicina una tregua per Gaza. quotidiano.net scrive

Si tratta a Doha, ma l'inizio della tregua a Gaza traballa. Israele colpisce in Yemen - Le delegazioni sono pronte ai colloqui, a Doha è stato riservato un intero edificio per ... Lo riporta ansa.it