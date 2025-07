Varese accoltellato dal figlio in casa | muore 57enne

Una tragica domenica a Luino, in provincia di Varese, dove un drammatico episodio ha sconvolto una famiglia: un uomo di 57 anni è stato accoltellato dal figlio adottivo e ha perso la vita. La lite scoppiata intorno alle 19.45 ha portato a conseguenze devastanti, mentre il giovane 25enne è stato subito fermato. Un episodio che scuote il tessuto sociale e richiama l’attenzione sulla delicatezza delle relazioni familiari.

Un uomo di 57 anni è stato accoltellato in casa a Luino, in provincia di Varese, dal figlio adottivo 25enne, ed è morto. Secondo quanto si apprende, l’accoltellamento è avvenuto intorno alle 19.45 di domenica, a seguito di una lite. Il 25enne è stato fermato. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Varese, accoltellato dal figlio in casa: muore 57enne

