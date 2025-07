Europei Under 20 di Lotta Italia fantastica a Caorle | gli Azzurri conquistano 4 medaglie

Caorle si è accesa con il trionfo degli azzurri agli Europei Under 20 di Lotta, un evento che ha regalato emozioni e orgoglio all’Italia. Quattro medaglie, tra cui bronzi, argenti e successi di rilievo, testimoniano il talento e la tenacia dei giovani lottatori italiani. Un risultato straordinario che sottolinea il futuro luminoso dello sport nazionale e lascia aperto lo spettacolo per le prossime sfide.

Caorle, 6 luglio 2025 – L’Italia chiude con 4 medaglie gli Europei Under 20 di Lotta, a Caorle. Fabiana Rinella ha conquistato il bronzo nei -55 kg, l’altro terzo posto è stato vinto da Angela Crapio Casarola e nella categoria dei -53 kg. Sono arrivati, in seguito due argenti e dalla classe maschile. Il primo secondo posto è stato staccato da Daniele Gubbiotti nei -70 kg, la seconda medaglia d’argento è stata messa al collo da Raul Caso e nel peso dei -74 kg. Come riporta fijlkam.it – A margine della competizione, il Direttore Tecnico Nazionale Salvatore Avanzato ha così commentato il percorso della squadra azzurra: “Il risultato è sicuramente positivo e come staff siamo molto soddisfatti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: caorle - europei - under - lotta

Caorle capitale della lotta olimpica: mille atleti per gli Europei U15 e U20 - a mercoledì 25 giugno con gli Europei U15, seguiti dal prestigioso torneo U20, trasformando Caorle nella capitale della lotta olimpica in Italia.

In corso a Caorle i Campionati Europei di lotta Under 20. Bene gli azzurrini. Soddisfazione per l'organizzazione locale che è stata all'altezza nella gestione di quasi 1200 atleti in due settimane. Vai su X

#Caorle – Dal 25 giugno al 6 luglio gli Europei U15 e U20 di lotta Dal 25 giugno al 6 luglio 2025 Caorle sarà il cuore pulsante della lotta olimpica giovanile. La località veneta ospiterà i Campionati Europei Under 15 e Under 20, richiamando oltre 1000 atleti d Vai su Facebook

Europei Under 20 di Lotta, Italia fantastica a Caorle: gli Azzurri conquistano 4 medaglie; In corso a Caorle i Campionati Europei di lotta Under 20. Bene gli azzurrini; Fabiana Rinella in finale per il bronzo agli Europei U20 di Caorle.

In corso a Caorle i Campionati Europei di lotta Under 20. Bene gli azzurrini - Soddisfazione per l'organizzazione locale che è stata all'altezza nella gestione di quasi 1200 atleti in due settimane ... Scrive rainews.it

Lotta, a Caorle i campionati europei under 15 e under 20 - Cresce l’attesa per i Campionati europei di lotta olimpica under 15 e under 20, in programma dal 25 giugno al 6 luglio a Caorle, in provincia di Venezia. Come scrive msn.com