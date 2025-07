Concorso docenti secondaria PNRR 2 | le GM con l’integrazione idonei al 30% In aggiornamento

Finalmente disponibili le graduatorie del Concorso Docenti Secondaria PNRR 2, istituito con il DDG n. 3059/2024. Un passo importante per gli insegnanti in attesa di integrazione e aggiornamento, che potranno ora conoscere la propria posizione e avanzare verso una nuova fase professionale. Questa pubblicazione segna un’opportunità concreta per molti di contribuire alla crescita educativa del nostro Paese. Ecco tutto ciò che devi sapere per prepararti al meglio.

Ecco finalmente la pubblicazione delle graduatorie relative al concorso docenti PNRR 2, bandito con il Decreto Direttoriale Generale (DDG) n. 30592024. Il concorso rappresenta un’opportunitĂ fondamentale per migliaia di aspiranti docenti di entrare a far parte del personale scolastico, contribuendo al rafforzamento della didattica e al miglioramento complessivo del sistema educativo. Pubblicazione delle graduatorie del . Concorso docenti secondaria PNRR 2: le GM con l’integrazione idonei al 30% In aggiornamento . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Concorso docenti secondaria PNRR2, maggio e giugno pieni di prove orali e pratiche. Le convocazioni [IN AGGIORNAMENTO] - Il concorso per i docenti della scuola secondaria PNRR2, bandito con DDG n. 3059/2024, sta finalmente entrando nel vivo.

AGGIORNAMENTO 5 LUGLIO 2025 - Le graduatorie di merito del concorso Pnrr 1 scuola secondaria utili alle assunzioni dei docenti nell'anno scolastico 2025/26. Tutti i dettagli aggiornati. Vai su Facebook

