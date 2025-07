Bayern Monaco lunga lettera di addio a Thomas Muller | Una leggenda perchè è sempre rimasto umano

Il Bayern Monaco ha scritto una lunga, emozionante lettera di addio a Thomas Müller, un vero e proprio simbolo del club. Dopo 25 anni di dedizione e passione, Müller lascia il campo, lasciando un’eredità fatta di umanità, talento e lealtà. La sua storia rimarrà impressa nel cuore dei tifosi e nel patrimonio del club, un esempio di come si possa essere campioni senza mai perdere la propria autenticità.

Bayern Monaco, la lunga e commossa lettera del club per salutare Thomas Muller, che lascia la squadra dopo 25 anni Con la sconfitta per 2-0 contro il Paris Saint-Germain nei quarti di finale del Mondiale per Club, si è chiuso ufficialmente un capitolo leggendario: quello di Thomas Müller con la maglia del Bayern Monaco. Dopo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Bayern Monaco, lunga lettera di addio a Thomas Muller: «Una leggenda perchè è sempre rimasto umano»

In questa notizia si parla di: thomas - bayern - monaco - lunga

Auf wiedersehen Thomas, Muller ha giocato la sua ultima partita con il Bayern Monaco - Dopo 25 anni di successi e emozioni, Thomas Müller saluta il Bayern Monaco, chiudendo un'epoca indimenticabile.

PSG-Bayern Monaco è stata anche l’ultima con i bavaresi per Thomas Müller dopo una storia lunga 25 anni. Dopo 33 trofei, 250 gol e 276 assist, sembra essere giunta la parola fine definitivamente. Negli ultimi giorni, il tedesco aveva anche dichiarato di voler Vai su Facebook

PSG-Bayern Monaco è stata anche l’ultima con i bavaresi per Thomas Müller dopo una storia lunga 25 anni. Dopo 33 trofei, 250 gol e 276 assist, sembra essere giunta la parola fine definitivamente. Negli ultimi giorni, il tedesco aveva anche dichiarato di voler Vai su X

Thomas Muller dice addio al Bayern Monaco. Dove giocherà? Tutte le opzioni tra ritiro, MLS e Manchester United; Dopo 25 anni Thomas Muller lascia il Bayern Monaco: decisione della dirigenza; Dopo una vita insieme Müller e il Bayern si dicono addio.

Thomas Muller dice addio al Bayern Monaco. Dove giocherà? Tutte le opzioni tra ritiro, MLS e Manchester United - Ultima gara in maglia Bayern Monaco della lunga e vincente carriera di Thomas Muller: l'attaccante ora deve scegliere l'opzione giusta per il suo futuro ... Come scrive calciomercato.com

Muller-Bayern Monaco, 25 anni di carriera in numeri. FOTO - Dopo la vittoria del campionato 2024/2025, Muller è diventato il giocatore più decorato nella storia della Bundesliga con 13 titoli. Si legge su sport.sky.it