Sancho Juventus l’inglese si avvicina ai bianconeri | settimana decisiva per la fumata bianca definitiva Novità importanti sul suo approdo a Torino

Jadon Sancho si avvicina sempre di più alla Juventus, e questa potrebbe essere la settimana decisiva per il suo trasferimento a Torino. Dopo settimane di attesa e trattative, le ultime novità indicano che la fumata bianca è ormai imminente, segnando un passo importante nel mercato bianconero. Le strategie sono state pianificate con precisione e ora tutto sembra pronto per l’accordo finale: l’attesa sta per terminare e il futuro di Sancho si disegna tra le fila della Juventus.

Sancho Juve, ora è ufficiale: l’esterno inglese lascia il Chelsea e rientra al Manchester United. Nuova occasione per i bianconeri? Cosa filtra - È ufficiale: Jadon Sancho torna al Manchester United, lasciando il Chelsea con una penale di 5 milioni di sterline.

Juventus, Zhegrova è un obiettivo? Le ultime - Edon Zhegrova, esterno offensivo del Lille e della nazionale kosovara, è stato in passato un nome monitorato con attenzione dalla Juventus. Riporta ilbianconero.com