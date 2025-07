NASCAR van Gisbergen regna a Chicago

Shane van Gisbergen non sbaglia e vince ancora a Chicago nella NASCAR Cup Series. Il neozelandese si distingue tra i muretti della città che sorge nello Stato dell'Illinois ottenendo la terza affermazione in carriera, la seconda in stagione. Il pluricampione del Repco Supercars Championship, vincitore al debutto assoluto in NASCAR nell'estate del 2023 nella prima edizione dell'evento tra i muretti di Chigago, si è ripetuto confermando quanto fatto vedere nelle qualifiche di ieri. Il #88 di Trackhouse Racing Chevrolet, assoluto padrone della scena anche a Città del Messico qualche settimana fa, ha condotto le danze indisturbato a lungo prima di battere la Toyota Camry #54 Joe Gibbs Racing di Ty Gibbs e la Toyota #45 23XI Racing di Tyler Reddick.

